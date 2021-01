160 Jahre diplomatische Beziehungen mit Japan

Als am 24. Januar 1861 Japan und Preußen den ersten deutsch-japanischen Vertrag unterzeichneten, hieß die japanische Hauptstadt noch Edo. Seitdem sind 160 Jahre vergangen, die von Anfang an durch einen intensiven Austausch bestimmt waren, vor allem in der Medizin und im Rechtswesen. Die bilateralen Beziehungen wurden aber auch geprägt durch die Schrecken der beiden Weltkriege und den Aufbau demokratischer, pluralistischer Strukturen in beiden Staaten in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts.

Heute ist Japan einer der wichtigsten Partner Deutschlands im indo-pazifischen Raum. Grundlage der sehr guten Beziehungen sind eine enge zivilgesellschaftliche und politische Zusammenarbeit sowie geteilte Interessen und Werte.

Im Zentrum steht das gemeinsame Eintreten für eine regelbasierte und multilaterale internationale Ordnung. Japan und Deutschland sind Partner in den G7 und G20 und arbeiten eng in den Vereinten Nationen zusammen – auch hinsichtlich deren Reform. Zudem gehören beide Länder zu den wichtigsten Beitragszahlern der VN. Wirtschaftlich ist Japan der zweitgrößte Handelspartner Deutschlands in Asien. Freie und faire Handelsbedingungen sind für den Wohlstand der Bürgerinnen und Bürger beider Länder von großer Bedeutung.

Japan ist ein wichtiger Partner bei der Stärkung des Multilateralismus und bei der Bewältigung gemeinsamer Herausforderungen – allen voran den Auswirkungen des Klimawandels. Darüber hinaus stehen die japanischen und deutschen Gesellschaften vor ähnlichen Herausforderungen: Angefangen bei der aktuellen Covid-19-Pandemie über den demografischen Wandel zu Fragen der zukünftigen Energiepolitik, der Konnektivität und Digitalisierung. Die langen und belastbaren kulturellen Beziehungen zwischen Deutschland und Japan bilden hierbei ebenfalls eine wichtige Grundlage: Im Rahmen der über 800 bilateralen Hochschulkooperationen und durch das dichte Netz an Kultur- und Wissenschaftsinstitutionen findet ein enger Austausch und eine vertrauensvolle Zusammenarbeit zu diesen Zukunftsfragen statt.



10 Fakten über Japan und Deutschland