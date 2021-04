Abschied vom Abzug

Berlin (dpa) - Die USA stocken im Herbst ihre Truppen in Deutschland um 500 Soldaten auf und vollziehen damit eine Kehrtwende. Der inzwischen abgewählte US-Präsident Donald Trump wollte noch im vergangenen Sommer 12.000 von knapp 35.000 US-Soldaten aus Deutschland abziehen. US-Verteidigungsminister Lloyd Austin kündigte die Stationierung der zusätzlichen Truppen in den hessischen Städten Wiesbaden und Darmstadt am Dienstag bei seinem Antrittsbesuch in Berlin an.

«Diese Truppen werden die Abschreckung und Verteidigung in Europa stärken», sagte er. Die Entscheidung sei eine Botschaft an die Nato und ein Zeichen der Wertschätzung an den Bündnispartner Deutschland. Seine deutsche Amtskollegin Annegret Kramp-Karrenbauer sprach von einem «starken Zeichen» der Verbundenheit.

Austin schlug auch beim Thema Verteidigungsausgaben einen völlig anderen Ton als die Vorgängerregierung an und bedankte sich sogar bei Kramp-Karrenbauer (CDU) für die Fortschritte, die Deutschland gemacht hat. Außerdem lobte er die deutsche Beteiligung an internationalen Militäreinsätzen wie in Afghanistan.

Austin erinnerte daran, dass er selbst als Soldat in Deutschland stationiert war. Mit der Truppen-Aufstockung soll nach seinen Angaben unter anderem die Cyber-Abwehr und elektronischen Kriegsführung gestärkt werden. Aber auch die Fähigkeit, kurzfristig Truppen zur Verteidigung der europäischen Verbündeten zu verlegen, werde «erheblich verbessert». Die Soldaten würden nach Deutschland geschickt, um Konflikte zu verhindern, «und wenn nötig, um zu kämpfen und zu siegen», sagte Austin.