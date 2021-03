Afghanistan-Abzug an Friedensverhandlungen koppeln

Brüssel (dpa) - Die Bundesregierung will das Ende des Nato-Einsatzes in Afghanistan vom Erfolg der Friedensverhandlungen zwischen den militant-islamistischen Taliban und der Regierung in Kabul abhängig machen. «Wir wollen nicht durch einen zu frühzeitigen Abzug aus Afghanistan riskieren, dass die Taliban zurückkehren zur Gewalt und versuchen, mit militärischen Mitteln an die Macht zu kommen», erklärte Bundesaußenminister Heiko Maas am Dienstag zum Auftakt eines Nato-Treffens in Brüssel. Deutschland sei in Afghanistan unter anderen mit mehr als 1000 Soldatinnen und Soldaten engagiert und habe das Ziel, das Land nach rund zwei Jahrzehnten Einsatz nicht so zu hinterlassen, wie man es vorgefunden habe.

Man wolle einen an Bedingungen geknüpften Abzug aller Streitkräfte aus Afghanistan, betonte Maas. «Aber gekoppelt an die Friedensverhandlungen und vor allen Dingen an den Erfolg der Friedensverhandlungen».

Ob die USA als größter Truppensteller und als entscheidendes Land bei der Entscheidung über den Nato-Einsatz dies genauso sehen, ist bislang allerdings unklar. US-Außenminister Antony Blinken verwies am Dienstag in Brüssel darauf, dass der Prozess der Entscheidungsfindung in Washington noch nicht abgeschlossen sei. Zu Bedingungen sagte er lediglich, man sei sich in der Nato einig, dass Afghanistan nie wieder ein sicherer Rückzugsort für Terroristen werden dürfe, die die USA oder Alliierte bedrohten.

Brisant ist die anstehende Entscheidung vor allem, weil die bis Januar amtierende US-Regierung von Donald Trump den Taliban über das sogenannte Doha-Abkommen einen Abzug aller ausländischen Soldaten bis Ende April in Aussicht gestellt hatte, um sie zu Friedensgesprächen zu bewegen. Die Aufständischen haben bereits neue Gewalt gegen Nato-Truppen angedroht, sollte die Frist nicht eingehalten werden.

Zuletzt waren noch rund 10.000 Soldaten aus Nato-Ländern und Partnernationen in Afghanistan, um die demokratisch gewählte Regierung durch die Ausbildung und Beratung von Sicherheitskräften zu unterstützen. Unter ihnen sind auch rund 1100 deutsche Soldaten. Die Bundeswehr ist bereits seit rund 19 Jahren in Afghanistan.

