„Das normale Leben wird wieder beginnen“

Es gibt derzeit wohl nichts, was sich die Menschen sehnlicher wünschen als das Ende der Corona-Krise. Der deutsche Superforecaster Roman Hagelstein hat jetzt eine gewagte Prognose getroffen: „Am 27. April ist Schluss“, sagte er der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, „dann wird das normale Leben in Deutschland wieder beginnen.“ Er geht davon aus, dass dann die Schulen und Kitas wieder öffnen, die Geschäfte aufmachen und auch die Bundesliga beginnt – wenn auch nicht gleich vor Publikum. Was macht ihn so sicher? „Man sieht gerade deutlich, dass wir die Pandemie in den Griff bekommen.“

Dr. Roman Hagelstein ist promovierter Betriebswissenschaftler und arbeitet im Hauptberuf als Controller in Frankfurt. Seit 2014 ist der 37-Jährige „Superforecaster“, das heißt, er gehört zu einer kleinen weltweit vernetzten Gruppe von etwa 150 Personen, die die Zukunft genauer vorhersagen können als andere. Initiiert hat das so genannte „Good Judgement Project“ der US-Psychologe Phil E. Tetlock. Regierungen, Ministerien und Konzerne ziehen das Super-Team regelmäßig zu Rate. Selbst der amerikanische Geheimdienst CIA hat die Prognostiker schon mehrfach engagiert und im Nachhinein die Vorhersagen mit den eigenen verglichen. Ergebnis: In fast allen Fällen lagen die Superforecaster besser.