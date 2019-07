Angela Merkel wird 65

Berlin (dpa) - Angela Merkel hat schon viele Krisen gesehen in ihren bald 14 Jahren Kanzlerschaft. Finanzkrise, Eurokrise, Flüchtlingskrise. Diverse Koalitionskrisen. Und nun kämpft Merkel kurz vor ihrem 65. Geburtstag am 17. Juli auch noch mit einer Gesundheitskrise. Bilder von Zitteranfällen gingen um die Welt.

Die Attacken haben Sorgen wachsen lassen, dass sich die Kanzlerin zuviel zumutet. Der Terminkalender der Kanzlerin sieht aber nicht so aus, als denke sie mit fast 65 an die Rente. Selbst am Tag, an dem sie Geburtstag feiert, wird die Kanzlerin wie immer mittwochs das Kabinett leiten. Regierungsalltag eben.

Direkt vor Merkels Ehrentag steht auch noch die nächste Nervenprobe an: Die Wahl ihrer Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen zur EU-Kommissionspräsidentin. Fällt von der Leyen durch, beginnt die quälende Suche nach einer EU-Spitze von vorne. Gut möglich, dass dann auch die nächste Koalitionskrise in Deutschland ausbricht. Erhält von der Leyen eine Mehrheit, steht Merkel eine kniffelige Umbildung des Kabinetts in Deutschland bevor.

Stabilität und Ruhe sind nicht gerade Elemente, die die vierte und letzte Regierungszeit der Kanzlerin prägen. Und politische Gegner sind nicht die einzigen, die Merkel einen Verfall der Macht attestieren. Bei dümpelnden Umfragewerten ihrer Partei CDU zählt es dann wenig, dass Merkel auf internationaler Ebene noch immer als einzige Politikerin gilt, die von Donald Trump, Wladimir Putin oder dem Chinesen Xi Jinping ernst genommen wird. Eher wird der Kanzlerin vorgehalten, sie bastele mit viel Pathos am Vermächtnis. Etwa mit ihrer aufsehenerregenden Rede bei der Münchner Sicherheitskonferenz oder der umjubelten Ansprache vor Tausenden Studenten an der US-Eliteuniversität Harvard.

Fest steht: Hält die deutsche Regierung aus CDU/CSU und Sozialdemokraten nur bis Weihnachten durch, hat Merkel länger regiert als der erste Kanzler der Bundesrepublik, Konrad Adenauer, der von 1949 bis 1963 genau 14 Jahre und einen Monat amtierte. Ob es der Kanzlerin wichtig ist, auch die 16 Jahre Regierungszeit ihres Unionsvorgängers und früheren CDU-Übervaters Helmut Kohl zu toppen? Menschen aus Merkels Umgebung sagen: So tickt sie nicht.

Merkel gibt sich auf die Frage, was der 65. Geburtstag für sie bedeutet, gewohnt bescheiden. Zwar sei der 65. nicht ganz so markant wie der 60. oder der 70. Geburtstag. Aber er bedeute eben auch: «Dass man nicht jünger wird. Aber erfahrener. Vielleicht. Alles hat seine gute Seite.»