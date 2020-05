Antikörpertests für ganz Deutschland

Penzberg (dpa) - Rund drei Millionen Antikörpertests gegen das neuartige Coronavirus sollen noch im Mai vom Schweizer Pharmariesen Roche an Gesundheitseinrichtungen in Deutschland ausgeliefert werden. Nach Angaben von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) sind für die Folgemonate fortlaufend Auslieferungen von jeweils fünf Millionen Tests vereinbart. «Der neue Test ist eine wichtige neue Wegmarke im Kampf gegen das Virus», sagte er am Montag im Roche-Werk im oberbayerischen Penzberg. Der Test zeige, wer eine Corona-Infektion schon durchgemacht habe. «So gewinnen wir Erkenntnisse über das tatsächliche Ausbruchsgeschehen», sagte Spahn.