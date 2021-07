Auch Donaulimes wird Welterbe

Fuzhou (dpa) - Die Unesco hat den Donaulimes als Teil der Grenze des antiken Römischen Reiches als neues Welterbe ausgezeichnet. Das zuständige Komitee der UN-Organisation für Bildung, Wissenschaft, Kultur und Kommunikation (Unesco) gab die Entscheidung am Freitag auf seiner 44. Sitzung im chinesischen Fuzhou bekannt. In seinem bayerischen Abschnitt erstreckt sich der Donaulimes von Bad Gögging im Landkreis Kelheim über Regensburg und Straubing bis nach Passau.

Auf der laufenden Unesco-Sitzung, die noch bis diesen Samstag (31. Juli) läuft, hat Deutschland damit bereits seine fünfte Auszeichnung erhalten. Zuvor waren schon vier Bewerbungen erfolgreich gewesen worden: die Kurstädte Bad Ems, Baden-Baden und Bad Kissingen; der Niedergermanische Limes; die Mathildenhöhe Darmstadt; sowie jüdische Stätten in Speyer, Worms und Mainz. Als Welterbe werden nur Kultur- und Naturstätten von herausragendem universellen Wert ausgezeichnet.