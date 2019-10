Außenminister besucht Nordafrika

Tunis (dpa) - Der deutsche Außenminister Heiko Maas setzt seine Nordafrika-Reise am Montag in Tunesien fort, das in einer tiefen wirtschaftlichen Krise steckt. Als erster hochrangiger ausländischer Politiker traf er am Montag in Tunis den neuen Präsidenten Kais Saied, der erst vor sechs Tagen vereidigt wurde.

Bei dem Kurzbesuch soll es um einen Ausbau der Beziehungen zwischen den beiden Ländern gehen. Bereits jetzt zählt Deutschland zu einem der wichtigsten Geberländer für die junge tunesische Demokratie.

Tunesien hatte nach dem Arabischen Frühling 2011 umfassende demokratische Reformen eingeleitet. Bei den Parlaments- und Präsidentschaftswahlen vor wenigen Wochen wurden die etablierten Parteien und Politiker abgestraft. Kais Saied ist als Außenseiter in den Präsidentenpalast von Karthago eingezogen.

Maas hatte seine Nordafrika-Reise am Sonntag mit einem Blitzbesuch im Bürgerkriegsland Libyen begonnen. Deutschland will sich dort stärker engagieren und einen Gipfel in Berlin ausrichten. Libyen ist eines der zentralen Länder für die illegale Migration über das Mittelmeer Richtung Europa.

Am Montagnachmittag sollte Außenminister Maas nach Ägypten weiterreisen, wo er laut Plan am Dienstag unter anderem Präsident Abdel Fattah al-Sisi trifft.