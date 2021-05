Außenminister vom Papst empfangen

Rom (dpa) - Bei der ersten Privataudienz eines Bundesaußenministers beim Papst seit fast 20 Jahren hat Heiko Maas auch das heikle Thema sexueller Missbrauch bei der katholischen Kirche angesprochen. Man habe über die Verantwortlichkeiten in der katholischen Kirche auch in Deutschland geredet, sagte Maas am Mittwoch nach dem Gespräch mit Franziskus im Vatikan, das mit mehr als 40 Minuten außergewöhnlich lang dauerte. Wie der Papst sich zu dem Thema geäußert hat, wollte der Politiker nicht sagen: «Ich bin nicht befugt, das, was der Papst zu diesem Thema gesagt hat, hier zu verkünden. Es ist aber sicherlich ein Thema, das hier im Vatikan nicht unbekannt ist», sagte er.

Man habe auch über die Eskalation des Nahost-Konflikts, die Bekämpfung der Corona-Pandemie, die Zukunft der Europäischen Union und die deutsche Lateinamerika-Politik gesprochen, sagte Maas. Joschka Fischer war vor Maas der letzte deutsche Außenminister, der von einem Papst empfangen wurde. Das war 2003. Eigentlich sind Privataudienzen beim Papst Staats- und Regierungschefs sowie im Fall Deutschlands auch Ministerpräsidenten der Länder vorbehalten, da diese Kirchenvertragspartner des Heiligen Stuhls sind. Für die Vier-Augen-Gespräche mit dem Papst sind in der Regel 15 Minuten vorgesehen. Der Katholik Maas, der als Kind fast sieben Jahre lang Messdiener war, redete nun fast drei Mal so lange mit Franziskus.