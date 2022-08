Baerbock in Marokko: Neustart der Beziehungen

Rabat (dpa) - Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) will die Beziehungen zu Marokko nach einer monatelangen diplomatischen Krise auf eine neue Grundlage stellen. „Viele neue Kooperationsideen wurden entwickelt, viele gute Projekte der Vergangenheit auf neue Füße gestellt“, sagte sie nach ihrer Ankunft in der marokkanischen Hauptstadt Rabat, wo sie am Donnerstag Außenminister Nasser Bourita treffen will. Mit einer gemeinsamen Erklärung wollen beide Seiten ein neues Kapitel in den bilateralen Beziehungen aufschlagen.

Der Streit um die Westsahara, eine dünn besiedelte Wüstenregion an der nordafrikanischen Atlantikküste, hatte die Beziehungen im vergangenen Jahr in eine Krise gestürzt. Aber bereits im Februar hatten Baerbock und Bourita den Streit in einer Videokonferenz beigelegt. In einer anschließenden Erklärung hieß es, man wolle wieder „an die besondere Qualität der bilateralen Beziehungen“ anknüpfen. Diese Absichtserklärung soll nun mit Leben gefüllt werden.

Baerbock nannte ausdrücklich den Bereich der erneuerbaren Energien als Kooperationsfeld. „Aber auch darüber hinaus ist das Potenzial für mehr wirtschaftliche Zusammenarbeit und menschlichen Austausch riesig“, sagte sie. „Im Interesse der Menschen in beiden Ländern wollen wir deshalb unsere Beziehungen wieder auf einen Kurs bringen, der diese Chancen voll aufgreift und nutzt.“