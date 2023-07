Baerbock will demokratische Entwicklung in Niger unterstützen

Niamey/Berlin (dpa) - Außenministerin Annalena Baerbock hat nach dem Putsch in Niger am Donnerstag mit ihrem Amtskollegen Hassoumi Massoudou telefoniert und dabei die „volle Unterstützung“ Deutschlands für die demokratische Entwicklung in dem westafrikanischen Land deutlich gemacht. Dazu gehöre auch die umgehende Freilassung von Präsident Mohamed Bazoum, sagte Baerbock laut einer Mitteilung des Auswärtigen Amts.

Offiziere der Präsidentengarde hatten den demokratisch gewählten Präsidenten Mohamed Bazoum am Mittwoch in seinem Palast festgesetzt und für entmachtet erklärt. Die Streitkräfte Nigers stellten sich am Donnerstag auf die Seite der rebellierenden Militärs. Die Putschisten warnten ausländische Staaten davor, militärisch einzugreifen.

Baerbock betonte, trotz schwieriger Umstände habe sich die Regierung unter Bazoum bemüht, „sich als verlässlicher Partner zu positionieren, Armut zu bekämpfen, dass Leben seiner Bevölkerung nachhaltig zu verbessern und so dem Terrorismus den Nährboden zu entziehen“.

„Dass sich in Niger jetzt Militärs an die Macht putschen wollen, ist ein Schlag ins Gesicht der vielen Nigrerinnen und Nigrer, die in den letzten Jahren so viel dafür gegeben haben, dass ihr Land eine bessere Zukunft hat“, erklärte die Außenministerin weiter. Deutschland hat in der Hauptstadt Niamey etwa 100 Bundeswehr-Soldaten stationiert.