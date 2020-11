Banken gut auf Brexit eingestellt

Frankfurt/Main (dpa) - Die Finanzbranche ist nach Einschätzung der Bundesbank, der Zentralbank Deutschlands, insgesamt gut auf die Folgen des britischen EU-Austritts vorbereitet. «Auch wenn ein Rest an Unwägbarkeit bleibt, kann der Schalter jetzt umgelegt werden. Für den Bankensektor sind die größten Klippen im Großen im Ganzen umschifft», stellte Bundesbank-Vorstand Joachim Wuermeling am Montag fest. «Regulierung, Aufsicht und Banken haben alles getan, um Störungen oder gar Turbulenzen am 1. Januar 2021 zu vermeiden. Aus unserer Sicht kann der Brexit daher kommen.»

Bisher vom Finanzplatz London aus agierende Banken, die weiterhin Dienstleistungen wie Einlagen- und Kreditgeschäft innerhalb der EU anbieten wollen, mussten sich um ein Standbein in einem EU-Staat bemühen oder ihre dortige Präsenz ausbauen. In Deutschland gingen nach Angaben der Bundesbank 64 Lizenzanträge von Kreditinstituten, Wertpapierfirmen und Finanzdienstleistern ein. Die vom Volumen her 40 größten davon seien erfolgreich beschieden worden, die restlichen noch in Bearbeitung. Die Institute, die neu nach Deutschland kommen oder ihr Geschäft hierzulande erweitern, wollen nach eigenen Angaben zum 1. Januar 2021 Geschäfte im Volumen von rund 675 Milliarden Euro nach Deutschland verlagern. Bis zu 2500 Banken-Jobs dürften im Zuge des Brexits in Deutschland entstehen - vor allem am Finanzplatz Frankfurt.