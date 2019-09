Baukindergeld bei Deutschen beliebt

Berlin (dpa) - Die Internetseite war gerade freigeschaltet, da brach sie schon zusammen - so groß war vor einem Jahr der Ansturm auf das Baukindergeld. Noch immer gehen bei der zuständigen KfW-Bankengruppe viele Anträge auf die staatliche Förderung ein. Innerhalb eines Jahres wurden rund 2,8 Milliarden Euro an Zuschüssen gewährt, wie Innenministerium und KfW am Freitag mitteilten.

Rund 135 000 Familien hätten Förderanträge gestellt und bis auf wenige Ausnahmen seien diese auch bewilligt worden, sagte eine KfW-Sprecherin der Deutschen Presse-Agentur. Rund die Hälfte der Familien habe bereits das erste Geld bekommen.

Seit dem 18. September 2018 winkt für den Bau eines Hauses oder den Kauf einer Immobilie ein staatlicher Zuschuss von 1200 Euro je Kind und Jahr. Ausgezahlt wird das Geld über zehn Jahre - Familien mit einem Kind können also 12 000 Euro bekommen, Familien mit zwei Kindern 24 000 Euro. Bis Ende 2020 stehen 9,9 Milliarden Euro zur Verfügung. Sollte das Geld früher aufgebraucht sein, will die Bundesregierung nach bisherigen Plänen nicht nachschießen.

«Wir haben damit schon Tausenden Familien den Erwerb der eigenen vier Wände erleichtert», erklärte Innenminister Horst Seehofer (CSU). Das Baukindergeld entlaste zugleich den Mietwohnungsmarkt und schaffe für Familien langfristig eine solide Altersvorsorge. Nach Angaben von KfW-Vorstand Ingrid Hengster profitieren besonders junge Familien mit kleinen Kindern.