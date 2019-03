Grünwald (dpa) - Zu ihrem hundertjährigen Bestehen zeigt die Bavaria Film Schätze aus ihrem Archiv. Die Bavaria Film ist eine deutsche Filmproduktionsfirma in der Nähe der süddeutschen Stadt München. Dort wurden berühmte Filme wie «Das Boot» oder «Die unendliche Geschichte» produziert. In einer Ausstellung zum großen Jubiläum sind zahlreiche, bislang unveröffentlichte Fotos zu sehen - ebenso wie Original-Requisiten aus Kultfilmen wie eben «Die unendliche Geschichte» und «Das Boot» - oder auch aus Kultserien wie «Raumpatrouille Orion». «Ich war selbst überrascht über die Schätze, die in den Archiven und im Fundus schlummerten», sagte der Kurator der Ausstellung, Sven Femerling, vor der Eröffnung der Ausstellung «100 Jahre Bavaria Film» am Donnerstag in Grünwald bei München.