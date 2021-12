Beratungen über schärfere Corona-Maßnahmen

Berlin (dpa) Die rasante Ausbreitung der Omikron-Variante des Coronavirus könnte schon bald schärfere Maßnahmen in Deutschland zur Folge haben. Noch vor Weihnachten beraten Bund und Länder am Dienstag über das weitere Vorgehen. Darauf verständigten sich Bundeskanzler Olaf Scholz und Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Hendrik Wüst als Vorsitzender der Ministerpräsidentenkonferenz.

Der neue Corona-Expertenrat der Bundesregierung hatte am Sonntag gewarnt, Omikron bringe eine „neue Dimension“ in das Pandemiegeschehen. Die Experten sehen „Handlungsbedarf“ bereits für die kommenden Tage. „Wirksame bundesweit abgestimmte Gegenmaßnahmen zur Kontrolle des Infektionsgeschehens sind vorzubereiten, insbesondere gut geplante und gut kommunizierte Kontaktbeschränkungen“, heißt es in der Stellungnahme. Dem Expertenrat gehören unter anderen der Virologe Christian Drosten, der Vorsitzende der Ständigen Impfkommission, Thomas Mertens, und der Präsident des Robert Koch-Instituts, Lothar Wieler, an.

Einen harten Lockdown noch vor Weihnachten schloss Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach aber aus. Die Omikron-Variante breitet sich auch, aber nicht nur in europäischen Ländern rasend schnell aus. In den Niederlanden gilt deswegen seit Sonntag ein neuer strenger Lockdown, auch Dänemark fährt große Teile des öffentlichen Lebens wieder herunter.

