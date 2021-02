Das Berlinale-Programm steht

Berlin (dpa) - Eine Literaturverfilmung von Dominik Graf und das Regiedebüt von Schauspieler Daniel Brühl gehen ins Rennen um den Goldenen Bären der Berlinale. Insgesamt 15 Titel laufen im diesjährigen Wettbewerb, wie der künstlerische Leiter Carlo Chatrian (Foto) am Donnerstag in einem Video bekanntgab.

Regisseur Graf hat Erich Kästners Roman «Fabian oder Der Gang vor die Hunde» aus dem Jahr 1931 verfilmt, mit Tom Schilling in der Hauptrolle. Brühl lässt in «Nebenan» zwei unterschiedliche Figuren in einer Berliner Kneipe aufeinander treffen.

Im Wettbewerb läuft auch «Ich bin dein Mensch» von Regisseurin Maria Schrader («Unorthodox») - eine Geschichte über die Begegnung mit einem humanoiden Roboter, als Schauspielerinnen sind Maren Eggert und Sandra Hüller («Toni Erdmann») dabei.

Das deutsche Kino ist diesmal mehrfach vertreten, auch mit der Dokumentation «Herr Bachmann und seine Klasse» von Maria Speth. Auch internationale Namen sind dabei. Die französische Filmemacherin Céline Sciamma («Porträt einer jungen Frau in Flammen») geht mit ihrem neuen Projekt «Petite Maman» ins Rennen.

Im Wettbewerb konkurrieren zum Beispiel auch Filme des Südkoreaners Hong Sangsoo, des Franzosen Xavier Beauvois, des Rumänen Radu Jude und des Japaners Ryusuke Hamaguchi.

Die Filmfestspiele in Berlin mussten wegen der Pandemie umplanen. Das Festival startet nicht wie geplant jetzt im Februar, sondern wird auf zwei Termine geteilt. Im März ist ein Online-Branchentreff geplant, dann soll eine Jury auch die Preisträger bekanntgeben. Im Juni soll es ein öffentliches Festival mit Publikum geben.

