Bundeskanzler besucht Vietnam und Singapur

Berlin (dpa) – Bundeskanzler Olaf Scholz ist am Sonntagmorgen zu Beginn einer viertägigen Asienreise in der vietnamesischen Hauptstadt Hanoi gelandet. Anschließend will er Singapur besuchen, ehe er auf die indonesischen Insel Bali zum G20-Gipfel der wichtigsten Wirtschaftsmächte reist. Scholz ist mit einer zwölfköpfigen Wirtschaftsdelegation in Vietnam. In Singapur wird Scholz am Montag mit Wirtschaftsminister Robert Habeck an einer Wirtschaftskonferenz teilnehmen, bei der es um den Ausbau der Partnerschaften mit anderen asiatischen Staaten gehen wird.