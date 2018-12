Bundeskanzlerin erhält Fulbright-Preis

Washington/Berlin (dpa) - Die deutsche Kanzlerin Angela Merkel wird mit dem Fulbright-Preis für internationale Verständigung ausgezeichnet. Die US-amerikanische Fulbright Association würdigt die Kanzlerin damit als «herausragende Führungspersönlichkeit und für ihr starkes Engagement für gegenseitiges Verständnis, internationale Zusammenarbeit und Frieden», wie es in einer am Dienstag veröffentlichten Mitteilung hieß.

Die Preisverleihung findet am 28. Januar 2019 in Berlin statt und damit zum ersten Mal in der 25-jährigen Geschichte der Auszeichnung außerhalb der USA. Zu den bisherigen Preisträgern gehören unter anderen Friedensnobelpreisträger Nelson Mandela, die US-Präsidenten Jimmy Carter und Bill Clinton sowie die Organisation Ärzte ohne Grenzen.

Der nach US-Senator J. William Fulbright benannte Preis ehrt «herausragende Beiträge zur Förderung des Friedens durch mehr Verständigung zwischen Völkern, Kulturen und Nationen.»