Bundesregierung begrüßt Friedensnobelpreis-Entscheidung

Berlin (dpa) - Die Bundesregierung hat erfreut auf die Entscheidung reagiert, den Friedensnobelpreis an Menschenrechtler aus Belarus, Russland und der Ukraine zu verleihen. Diese Auszeichnung ehre „all jene, die mit enormen Mut und unter hohem Risiko für ihre Rechte und ihre Freiheit kämpfen“, twitterte Außenministerin Annalena Baerbock.

Die Ausgezeichneten erhielten den Preis „völlig zu Recht“, sagte Bundeskanzler Olaf Scholz am Freitag bei einer Pressekonferenz nach dem EU-Gipfel in Prag. Der Mut, die Leidenschaft und die Klarheit mit der Memorial in Russland, der Menschenrechtsanwalt Ales Bjaljazki in Belarus und das Center for Civil Liberties in der Ukraine für Freiheit und Recht kämpfen, verdienten allerhöchsten Respekt.