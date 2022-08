Bundeswehr startet Einsatz in Bosnien-Herzegowina

Mit einer „flag raising“-Zeremonie haben die ersten deutschen Bundeswehr-Soldatinnen und -Soldaten in Bosnien und Herzegowina am Dienstag ihre Arbeit im Rahmen von EUFOR Althea aufgenommen. Die deutsche Beteiligung umfasst Stabspersonal für die Operationsführung in Sarajewo sowie die Besetzung von zwei sogenannten Verbindungs- und Beobachtungsteams im Land. Das vom Bundestag am 7. Juli 2022 beschlossene Mandat hat eine Personalobergrenze von 50 Soldatinnen und Soldaten.

Mit der erneuten Beteiligung an EUFOR Althea unterstreicht Deutschland gemeinsam mit seinen EU- und NATO-Partnern, dass wir in unserer unmittelbaren Nachbarschaft kein sicherheitspolitisches Vakuum entstehen lassen werden. Die innenpolitische Lage in Bosnien und Herzegowina ist angespannt und es gibt Kräfte, die das Land spalten wollen.

Der Sondergesandte der Bundesregierung für die Länder des westlichen Balkans, Manuel Sarrazin, betonte daher auch: „Wir senden das Signal, dass sich Deutschland zusammen mit seinen Partnern für die Sicherheit der Menschen vor Ort einsetzt. Es ist auch ein Beitrag dazu, dass die Wahlen im Oktober in einem sicheren Umfeld stattfinden werden. Wir werden in Bosnien und Herzegowina kein Vakuum entstehen lassen, sondern uns weiter klar gegen spalterische Politik positionieren.“

Quelle: Auswärtiges Amt