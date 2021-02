Deutsche Kunst für New York

New York (dpa) - Der deutsche Maler Georg Baselitz hat dem New Yorker Metropolitan Museum sechs seiner Bilder geschenkt. Dabei handele es sich um 1969 entstandene Porträtbilder, teilte das Museum mit. Sie gehörten zu den ersten, die der 1938 geborene Baselitz auf den Kopf stellte - was später zu seinem Markenzeichen werden sollte.

Gemeinsam mit seiner Frau Elke schenkte Baselitz die Bilder dem Metropolitan Museum aus Anlass von dessen 150. Geburtstag im vergangenen Jahr. Bis zum 18. Juli 2021 sollen die sechs Werke unter dem Titel «Georg Baselitz: Pivotal Turn» gemeinsam zu sehen sein.

«New York und das Met haben einen besonderen Platz in unserem Herzen», wurde Baselitz zitiert. «Mit dieser Schenkung möchten Elke und ich auch unsere ganz besondere Verbindung zu den USA zum Ausdruck bringen. Für uns war das Land immer ein Symbol der Freiheit.»

Der österreichische Direktor des Museums am Central Park in Manhattan, Max Hollein, bedankte sich bei Georg und Elke Baselitz für die «außerordentlich bedeutsame und großzügige Schenkung». Bei den Werken handele es sich um eine «richtungsweisende Gruppe früher Porträtbilder von einem der bedeutendsten Maler unserer Zeit».

