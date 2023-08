Deutsche sehen Umweltschutz als zentrale Aufgabe

Berlin (d.de) - Eine Mehrheit der Deutschen macht sich laut einer Studie Sorgen wegen des Klimawandels. Viele Menschen machen sich auch Gedanken, wie die Umwelt besser geschützt werden kann. Die Bekämpfung von Plastikmüll in der Natur steht dabei ganz oben auf der Liste der umweltpolitischen Maßnahmen. 75 Prozent der Befragten halten dies für eine zentrale Aufgabe der Politik, heißt es in der Umweltbewusstseinsstudie 2022 von Umweltbundesamt (UBA) und Bundesumweltministerium (BMUV).

Allein die Vermüllung der Meere durch Plastik ist zu einem enormen Problem geworden, das Umwelt, Tieren und Menschen schadet. Wissenschaftler schätzen, dass global etwa zwischen 4,8 und 12,7 Millionen Tonnen Plastikmüll pro Jahr in den Meeren landen.

Ein weiteres zentrales Anliegen der Befragten ist die Rettung des Waldes: Sie befürworten die Anlage von Mischwäldern, die gegen Trockenheit robust sind. Insgesamt macht sich ein Großteil der Bürgerinnen und Bürger in Deutschland Sorgen wegen der Folgen der Klimakrise. So nehmen 85 Prozent der Befragten bereits sehr starke oder starke Auswirkungen des Klimawandels in Form von anhaltender Trockenheit, Niedrigwasser und Dürren wahr, heißt es in der Studie.