Deutsche Fußballerinnen im EM-Finale

Milton Keynes (dpa)- Nach dem mitreißenden Einzug der deutschen Fußballerinnen ins Finale der Europameisterschaft will nun auch Bundeskanzler Olaf Scholz die Mannschaft am Sonntag im Stadion anfeuern. „Das war eine großartige Leistung“, schrieb Scholz auf Twitter. „Ich freue mich darauf, nach London zu fahren und das deutsche Team im Traumfinale gegen die Gastgeberinnen aus England im Wembley-Stadion zu unterstützen.“

Das Team von Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg hatte sich im Halbfinale der Europameisterschaft in Milton Keynes mit 2:1 gegen Frankreich durchgesetzt. Gegen die englische Auswahl, die zuvor ihr Halbfinale gegen Schweden gewann, können die deutschen Fußballerinnen den neunten EM-Titel für Deutschland holen.

„Es wird ein großartiges Fußball-Fest, es ist ein Klassiker“, sagte Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg mit Blick auf das Endspiel am Sonntag in Londons legendärem, mit rund 90.000 Zuschauern längst ausverkauften Wembley-Stadion. Beide Tore beim Sieg gegen Frankreich erzielte Kapitänin Alexandra Popp, die als beste Spielerin der Partie ausgezeichnet wurde. Popp war am Ende nur noch „unfassbar glücklich“ und „unglaublich stolz“.