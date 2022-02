Deutscher Arbeitsmarkt bleibt stabil

Nürnberg (dpa)- Auch in der Omikron-Welle der Corona-Pandemie erweist sich der deutsche Arbeitsmarkt als robust. „Der Arbeitsmarkt ist gut in das Jahr 2022 gestartet. Die Zahl der arbeitslosen Menschen ist im Januar zwar gestiegen, aber bei Weitem nicht so stark wie sonst üblich», sagte Daniel Terzenbach, Vorstandsmitglied der Bundesagentur für Arbeit (BA) in Nürnberg.

Die Zahl der Arbeitslosen in Deutschland erhöhte sich im Januar saisonüblich auf 2,462 Millionen. Das sind 133.000 mehr als im Dezember 2021, aber 439.000 weniger als im Januar 2021, wie die Bundesagentur für Arbeit mitteilte. Die Arbeitslosenquote stieg von 5,1 Prozent auf 5,4 Prozent. Die Zahl der Arbeitslosen liegt nur um 37 000 höher als im Januar 2020, als die Corona-Krise in Deutschland noch keine Auswirkungen auf das öffentliche Leben hatte.

Deutlich gestiegen ist wieder die Kurzarbeit. Nach aktuellen Daten haben Betriebe vom 1. bis einschließlich 26. Januar für 286.000 Menschen Kurzarbeit angezeigt. Das Kurzarbeitergeld, das Arbeitgeber bei der Agentur für Arbeit für ihre Mitarbeiter beantragen müssen, soll in Krisenzeiten einen Lohnausfall ausgleichen. Im Zuge der Corona-Pandemie war der Zugang zu diesem Instrument deutlich erleichtert worden.

Mehr über Arbeiten in Deutschland