Deutscher Fußball contra Super League

Hamburg (dpa) - Fußball-Deutschland contra Super League: Führende Vertreter der Spitzenvereine aus der 1. und 2. Liga und auch frühere Nationalspieler haben sich geschlossen gegen die von zwölf Topclubs aus Spanien, Italien und England geplante europäische Super League gestellt. Gemeinsamer Tenor der Clubvertreter für die kategorische Ablehnung: Eine Super-Liga würde die Champions League, den wichtigsten UEFA-Wettbewerb, beschädigen und wohl auch entwerten.

«Das wäre nicht gut für den Fußball», sagte Trainer Hansi Flick (Foto) von Rekordmeister FC Bayern München zu dem Vorhaben. «Es ist zynisch und heuchlerisch zu behaupten, dies sei ein Schritt zum Wohle des Fußballs, der den Wünschen der Fußballfans entspreche, wie dies die Betreiber dieser Liga nun tun», meinten Borussia Mönchengladbachs Geschäftsführer Max Eberl und Stephan Schippers in einem gemeinsamen Schreiben. Sie sprachen von einem «Angriff auf die Clubwettbewerbe der UEFA, aber auch im Speziellen auf die nationalen Ligen.»

Ähnlich reagierte Vorstandschef Oliver Mintzlaff von RB Leipzig auf den Vorstoß des Zwölferbündnisses. «Wir sind Verfechter des sportlichen Wettbewerbs.» Und der sehe im Profifußball vor, «dass man in der nationalen Liga darum kämpft, einen Tabellenplatz zu erzielen, der zur Teilnahme am internationalen Wettbewerb berechtigt.»

Auch die deutschen Ex-Nationalspieler Lukas Podolski und Mesut Özil übten scharfe Kritik. Die Initiative sei eine «Beleidigung für das, woran ich glaube: Fußball ist Glück, Freiheit, Leidenschaft, Fans und für Jedermann», schrieb Podolski. «Kinder wachsen mit dem Traum auf, die Weltmeisterschaft und die Champions League zu gewinnen - nicht irgendeine Super League», befand Özil.