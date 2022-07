Deutschland an der Spitze des Ostseerats

Der Rat der Ostseestaaten ist eine zwischenstaatliche Organisation, der 10 Mitgliedstaaten und die Europäische Union angehören. Der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine bedeutet auch für den Ostseerat einen Bruch. Wenige Tage nach Kriegsbeginn haben die übrigen Mitglieder entschieden, die russische Mitgliedschaft zu suspendieren. In der Folge hat Russland im Mai seinen Austritt aus dem Rat bekanntgegeben. Die verbliebenen Mitgliedstaaten Dänemark, Deutschland, Estland, Finnland, Island, Lettland, Litauen, Norwegen, Polen, Schweden und die Europäische Union haben bei ihrem Treffen auf Ebene der Außenministerinnen und Außenminister im norwegischen Kristiansand am 25. Mai 2022 vereinbart, den Ostseerat weiterhin als Forum zur Förderung des Zusammenhalts und der Kooperation in der Region zu nutzen.

Außenministerin Baerbock stellte beim Treffen der Außenministerinnen und Außenminister in Kristiansand Ende Mai die Prioritäten des deutschen Vorsitzes vor: die Förderung von Offshore-Windenergie, die Intensivierung von Jugendbegegnungen und die Beseitigung von Munitionsaltlasten in der Ostsee. Sie unterstrich die Bedeutung des Ausbaus von erneuerbaren Energien für die Sicherheit Europas: „Der Ausstieg aus fossilen Energien ist nicht nur eine klimapolitische Notwendigkeit, sondern auch ein sicherheitspolitisches Gebot.“ Daneben wird Deutschland die Arbeit des Ostseerats auch in den drei Schwerpunktbereichen der Organisation mit Tatkraft unterstützen: Regionale Identität, Sichere Region, Nachhaltige und wirtschaftlich starke Region.

Der Ostseerat wurde 1992 auf deutsch-dänische Initiative gegründet. Ziel war es, wenige Jahre nach Ende des Kalten Krieges eine Plattform für regionale Zusammenarbeit zu schaffen. Durch ganz konkrete Projekte, zum Beispiel bei der wirtschaftlichen Entwicklung, sollten die Anrainer der Ostsee näher zusammengebracht, persönliche Kontakte wiederhergestellt und so die Verständigung gefördert werden. Im Frühjahr 2023 wird Außenministerin Baerbock ihre Außenministerkolleginnen und -kollegen zum Ostseerats­treffen nach Deutschland einladen.