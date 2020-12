Deutschland eine „Friedensmacht“

Berlin (dpa) - UN-Generalsekretär António Guterres hat «die starke Führungsrolle» Deutschlands bei der internationalen Problemlösung und Krisenbewältigung gewürdigt. In einer Rede vor dem Deutschen Bundestag bezeichnete er Deutschland am Freitag als «Friedensmacht» und «Säule des Multilateralismus». Er rief Berlin dazu auf, diese Rolle auch weiterhin einzunehmen. «Die Welt braucht Deutschland - so wie Deutschland die Welt braucht».

Als Beispiele nannte Guterres das Eintreten Deutschlands für den Frieden in der Welt auch durch Militäreinsätze etwa in Afghanistan, seine «enorme Solidarität» bei der Aufnahme von Flüchtlingen aus Syrien und anderen Staaten, seinen Einsatz für die gemeinsame Bewältigung der Corona-Pandemie und seinen Kampf gegen den Klimanotstand.

«Als UNO-Generalsekretär erfahre ich, wie Deutschland tagtäglich mit tiefem Geschichtsbewusstsein und Verantwortung eine führende Rolle in der Welt spielt», sagte Guterres. «Ich sehe, wie Deutschland sich den großen Herausforderungen unserer Zeit stellt», betonte er in seiner in deutscher Sprache gehaltenen Rede vor den Abgeordneten, die ihm anschließend stehend Beifall zollten. Guterres war aus Anlass der Gründung der Vereinten Nationen vor 75 Jahren nach Berlin gekommen.

