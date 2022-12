Deutschland für Einfrieren von EU-Zahlungen an Ungarn

Brüssel (dpa) - Deutschland ist nach Angaben von Außenministerin Annalena Baerbock für das Einfrieren von EU-Milliardenzahlungen an Ungarn. Deutschland unterstütze die „sehr guten Vorschläge der EU-Kommission“, sagte sie am Rand des Außenministertreffens der die Grünen-Politikerin am Montag am Rande eines Treffens der EU-Außenminister EU-Mitgliedstaaten in Brüssel. „Hier geht es um unsere Werte, um unsere Rechtsstaatlichkeit als Europäische Union im Ganzen.“ Die EU-Kommission hatte empfohlen, Ungarn 7,5 Milliarden Euro EU-Fördermittel erst auszuzahlen, wenn das Land die Versprechen zur Wahrung der Rechtsstaatlichkeit umgesetzt hat.

Die EU-Außenminister treffen sich auch mit Kollegen der Staaten der Östlichen Partnerschaft. Dazu zählen der Armenien, Aserbaidschan, Georgien, Moldau und die Ukraine.