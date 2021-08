Deutschland stoppt Entwicklungshilfe

Kabul/Berlin (dpa) - Nach der Machtübernahme der Taliban in Afghanistan hat die Bundeswehr unter schwierigsten Bedingungen erste Menschen aus Kabul ausgeflogen. Als Reaktion auf den Machtwechsel setzte die Bundesregierung die staatliche Entwicklungshilfe für Afghanistan aus, wie der zuständige Minister Gerd Müller (CSU) der Deutschen Presse-Agentur und der «Rheinischen Post» sagte. Für dieses Jahr waren 250 Millionen Euro veranschlagt, von denen aber noch nichts ausbezahlt wurde.

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier forderte am Dienstag in Berlin, Deutschland müsse jetzt alles daransetzen, die eigenen Landsleute und die Afghanen, die ihnen jahrelang zur Seite gestanden hätten, in Sicherheit zu bringen. «Darüber hinaus müssen wir gemeinsam mit unseren Verbündeten nach Möglichkeiten suchen, auch denjenigen zu helfen, die in Afghanistan jetzt von Gewalt oder Tod bedroht sind, darunter viele mutige Frauen.»

Bundespräsident Steinmeier sprach von «Bildern der Verzweiflung», die «beschämend für den politischen Westen» seien. «Umso mehr müssen wir jetzt zu denen stehen, denen wir durch ihre Arbeit und Unterstützung für ihren Einsatz verpflichtet sind.»

«Wir erleben in diesen Tagen eine menschliche Tragödie, für die wir Mitverantwortung tragen, und eine politische Zäsur, die uns erschüttert und die Welt verändern wird», betonte der frühere Außenminister. «Das Scheitern unserer jahrelangen Anstrengungen in Afghanistan, ein stabiles, tragfähiges Gemeinwesen aufzubauen, wirft grundlegende Fragen für Vergangenheit und Zukunft unseres außenpolitischen und militärischen Engagements auf.»