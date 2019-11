Deutschland-Tourismus boomt

Wiesbaden (dpa) - Der Deutschland-Tourismus ist weiter im Aufwind. Im September zählten Hotels und Pensionen 47,8 Millionen Übernachtungen. Das war ein Plus von 1,3 Prozent gemessen am Vorjahresmonat, wie das Statistische Bundesamt am Freitag (8. November) nach vorläufigen Ergebnissen mitteilte. Während die Übernachtungen von Gästen aus dem Ausland zurückgingen, gab es bei den heimischen Besuchern ein deutliches Plus.

Die deutsche Tourismusbranche steuert damit auf das zehnte Rekordjahr in Folge zu: In den neun Monaten von Januar bis einschließlich September stieg die Zahl der Übernachtungen bereits auf 386,5 Millionen - 3,4 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum. Die Branche profitiert seit längerem davon, dass Deutschland-Reisen im Trend liegen.

Die Wiesbadener Statistiker berücksichtigen bei ihren Berechnungen Beherbergungsbetriebe mit mindestens zehn Betten.