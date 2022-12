Deutschland übergibt Benin-Bronzen an Nigeria

Abuja (dpa) - Mit einem international beachteten Schritt haben die deutsche Außenministerin Annalena Baerbock und Kulturstaatsministerin Claudia Roth in der nigerianischen Hauptstadt Abuja 20 kostbaren Benin-Bronzen zurückgegeben. „Diese Aufarbeitung kolonialen Unrechts schlägt auch ein neues Kapitel vertiefter Kooperation mit Nigeria auf“, sagte Baerbock. „Wir gehen damit einen Schritt, der längst überfällig war. Das wird nicht alle Wunden der Vergangenheit heilen. Aber gemeinsam mit den Bundesländern, Städten und Museen zeigen wir, dass Deutschland es ernst meint mit der Aufarbeitung seiner dunklen Kolonialgeschichte.“

Kulturstaatsministerin Claudia Roth sagte: „Es ist ein historischer Tag, an dem wir zurückbringen, was uns nie gehört hat“. Mehr als 1100 Kunstwerke aus dem Palast des damaligen Königreichs Benin werden in rund 20 deutschen Museen ausgestellt. Sie stammen größtenteils aus britischen Plünderungen im Jahr 1897.

Baerbock sagte mit Blick auf Nigeria und andere westafrikanische Staaten: „Sie können sich darauf verlassen, dass wir uns auch in Zukunft engagieren werden – mit humanitärer Hilfe, Entwicklungszusammenarbeit und mit Projekten, die helfen, den Menschen eine Perspektive auf wirtschaftliche Entwicklung und ein Leben in Sicherheit zu geben.“