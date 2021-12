Deutschland und Frankreich wollen im Ukraine-Konflikt vermitteln

Brüssel (dpa) -Deutschland und Frankreich wollen angesichts der Spannungen an der russisch-ukrainischen Grenze wieder stärker zwischen Moskau und Kiew vermitteln. Am Mittwoch kamen Bundeskanzler Olaf Scholz und der französische Präsident Emmanuel Macron mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj in Brüssel zusammen. Man arbeite an einer Wiederaufnahme des Normandie-Formats, hieß es anschließend aus Élyséekreisen. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen betonte: „Das ist das Format für diesen Konflikt.“

Im sogenannten Normandie-Format vermitteln Deutschland und Frankreich seit 2014 zwischen der Ukraine und Russland. Dabei geht es um den Konflikt in der Ostukraine. Das Dreiergespräch zwischen Scholz, Macron und Selenskyj fand am Rande eines Gipfeltreffens der sogenannten östlichen Partnerschaft der EU statt. Der Gipfel der östlichen Partnerschaft war organisiert worden, um die Anbindung der Länder Armenien, Aserbaidschan, Georgien, Moldau und Ukraine an die EU zu stärken.

Der Ukraine-Konflikt wird auch Thema auf einem Donnerstag in Brüssel gestarteten EU-Gipfel sein. Daran nimmt Scholz erstmals als Bundeskanzler teil. Bei dem Treffen der Staats- und Regierungschefs wird auch das Vorgehen gegen die neue besorgniserregende Coronavirus-Variante Omikron eine Rolle spielen. Dabei dürfte es vor allem darum gehen, das Impfen inklusive Booster voranzutreiben und Reisebeschränkungen innerhalb der EU zu vermeiden. Weitere Thema ist unter anderem der für viele EU-Bürger spürbare Anstieg der Energiepreise.

