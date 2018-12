Deutschland und Kuwait kooperieren

Kuwait-Stadt (dpa) - Deutschland und Kuwait wollen ihre internationale Zusammenarbeit durch den Austausch von Diplomaten, Experten und gemeinsame humanitäre Hilfsaktionen ausbauen. Eine entsprechende Absichtserklärung unterzeichnete Bundesaußenminister Heiko Maas am Sonntagabend bei einem Besuch in dem kleinen, aber reichen Golfemirat mit seinem Amtskollegen Sabah Al-Chalid Al-Sabah.

Die beiden Länder wollen zudem im kommenden Jahr im Sicherheitsrat der Vereinten Nationen kooperieren, in den Deutschland am 1. Januar für zwei Jahre einzieht. Kuwait ist bereits seit Anfang des Jahres Mitglied in dem wichtigsten Gremium der UN, das für Friedenssicherung zuständig ist.

Für Maas ist es die dritte Reise in den Nahen Osten seit seinem Amtsantritt im März. Er war bereits in Israel und den Palästinensischen Gebieten sowie in Jordanien.