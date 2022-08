documenta meldet gute Besucherzahlen

Kassel (dpa) - Über 410.000 Menschen haben die documenta in Kassel in ihrer ersten Halbzeit besucht. „Damit verzeichnet die documenta fifteen in der Zwischenbilanz trotz Corona-Pandemie annähernd die Zahlen der bisher besucherstärksten Ausgabe“, teilte die Pressestelle der 100-tägigen Weltkunstausstellung mit. Die documenta 14 im Jahr 2017 besuchten während der ersten 50 Tage demnach 445.000 Menschen.

Das documenta-Forum - eine Art Freundes- und Unterstützerkreis der Weltkunstschau – würdigte den neuen kuratorischen Ansatz. „Gerade weil die documenta fifteen durch viel Inspiration die aktuell weltweit offensichtlichen Fragestellungen künstlerisch bearbeitet, kann sich das documenta-Forum gut vorstellen, dass gerade diese Weltausstellung eine neue Seite in der documenta-Geschichte aufschlägt, die diesen Globus noch viel umfassender als bisher in den Blick nimmt“, teilte der Vorstand mit.

Die documenta fifteen wird allerdings seit ihrer Eröffnung von einem Antisemitismus-Eklat überschattet, in dessen Folge die Generaldirektorin der Schau, Sabine Schormann, ihr Amt niedergelegt hatte. Um die Vorkommnisse aufzuarbeiten, soll die Ausstellung in den kommenden Monaten von sieben Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern begleitet werden. Eine systematische Überprüfung aller Werke auf mögliche kritische Inhalte lehnen sowohl die Geschäftsführung als auch die Künstlerische Leitung der Ausstellung ab.