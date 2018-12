Dreikönigssingen eröffnet

Altötting (dpa) - Sternsinger aus ganz Deutschland haben am Freitag das Stadtbild von Altötting geprägt. Zur bundesweiten Eröffnung der 61. Aktion Dreikönigssingen kamen mehr als 2500 Sternsinger in den bedeutendsten deutschen Marienwallfahrtsort. Bei einem Gottesdienst würdigte der Passauer katholische Bischof Stefan Oster das Wirken der Kinder und Jugendlichen.

Dieses Jahr geht der Erlös der Sammelaktion hauptsächlich an behinderte Kinder in Peru. Das Kindermissionswerk «Die Sternsinger» und der Bund der Deutschen Katholischen Jugend als Veranstalter rechnen damit, dass um den Feiertag Heilige Drei Könige am 6. Januar deutschlandweit an die 300 000 Jungen und Mädchen den Segen in die Häuser tragen und um Spenden bitten.

Die Sternsinger schreiben mit Kreide die Buchstaben C, M, B an die Türen - die Anfangsbuchstaben für den lateinischen Spruch «Christus mansionem benedicat» (Gott segne dieses Haus). Nach Veranstalterangaben wurde seit Beginn der Aktion vor 60 Jahren zusammen mehr als eine Milliarde Euro für soziale Projekte in aller Welt gesammelt.