Einigung zur Rückgabe der Benin-Bronzen

Abuja/Berlin (dpa)– Deutschland will die Eigentumsrechte an den als Raubgut aus der Kolonialzeit geltenden Benin-Bronzen den Verhandlungspartnern aus Nigeria übereignen. In einer Absichtserklärung wurden die Eckpunkte dafür von Vertretern beider Seiten in der nigerianischen Hauptstadt Abuja unterzeichnet. Zudem sind weitere „substanzielle Rückgaben“ vorgesehen.

Die kunstvollen Benin-Bronzen stehen im Zentrum heftiger Debatten um Rückgaben. Die Objekte stammen größtenteils aus den britischen Plünderungen des Jahres 1897. Es sind Kunstwerke aus dem Palast des damaligen Königreichs Benin. Rund 1100 Bronzen sind in zahlreichen deutschen Museen zu finden.

„Die deutsche Regierung und das deutsche Volk haben einen mutigen Schritt gemacht, indem sie sich bereit erklärt haben, die Artefakte freiwillig und ohne großen Zwang von Seiten Nigerias zurückzugeben“, sagte der Informations- und Kulturminister des westafrikanischen Landes, Alhaji Lai Mohammed. „Wir sind uns einig, dass der zu Rückgaben führende Prozess im zweiten Quartal des nächsten Jahres mit Eigentumsübergang an den Objekten beginnen soll“, kündigte der für Kulturpolitik zuständige Abteilungsleiter im Auswärtigen Amt, Andreas Görgen, an.

