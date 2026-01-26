Zum Hauptinhalt springen
+
Gebärdensprache Zur Suche wechseln Sprachmenü öffnen Metamenü öffnen
Sprachmenü schließen
Metamenü schließen

Energie-Potenzial der Nordsee nutzen

Beim Nordsee-Gipfel in Hamburg trifft sich Kanzler Merz mit Staats- und Regierungschefs von Anrainer-Staaten. Neben dem Ausbau der Windkraft geht es auch um deren Schutz.

26.01.2026
News
© Shutterstock

Hamburg (dpa) – Beim heutigen Nordsee-Gipfel in Hamburg wollen Deutschland und andere Anrainerstaaten den Ausbau von Windkraftanlagen vor den Küsten weiter vorantreiben. Die Nordsee solle zum „größten Reservoir für saubere Energie weltweit“ werden, hat Bundeskanzler Friedrich Merz als Gastgeber des dritten Treffens dieser Art als Motto ausgegeben. Angekündigt haben sich fünf Staats- und Regierungschefs, mehrere Energieministerinnen- und Minister sowie Unternehmensvertreter. 

Ziel des Gipfels ist, den Ausbau von Windenergie auf See durch enge Kooperation im Nordseeraum effizienter und kostengünstiger zu gestalten. Dadurch sollen die Energieunabhängigkeit Europas gesteigert und die Stromkosten gesenkt werden. Vor allem sollen bessere Investitionsbedingungen für die Offshore-Windenergie geschaffen werden, etwa durch die grenzüberschreitende Planung und Finanzierung von Windparks auf See und den dazugehörigen Stromnetzen. 

Zudem soll die Energieinfrastruktur in der Nordsee künftig besser geschützt werden. Seit dem Beginn des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine habe sich die Anzahl hybrider Angriffe auf kritische Energieinfrastruktur in Europa an Land und auf See erhöht.

Video Video abspielen

Dieses YouTube-Video kann in einem neuen Tab abgespielt werden

YouTube öffnen

Inhalte Dritter

Wir verwenden YouTube, um Inhalte einzubetten, die möglicherweise Daten über deine Aktivitäten erfassen. Bitte überprüfe die Details und akzeptiere den Dienst, um diesen Inhalt anzuzeigen.

Einverständniserklärung öffnen

Piwik is not available or is blocked. Please check your adblocker settings.

Ähnliche Inhalte

Horst Bendix und sein Höhenwindrad
Die Zukunft der Windkraft
Pistorius reagiert auf Trumps Nato-Kritik
Bundeswehr
Pistorius reagiert auf Trumps Nato-Kritik
Außenminister Johann Wadephul
Freihandel
Wadephul: Mercosur-Votum „großer politischer Fehler“