Erster EU-Gipfel für Scholz

Brüssel (dpa) – Der Ukraine-Konflikt, die Corona-Pandemie und auch die hohen Energiepreise in Europa haben den ersten EU-Gipfel von Bundeskanzler Olaf Scholz geprägt. Die EU warnte Russland zum Abschluss des Treffens der Staats-und Regierungschefs in Brüssel entschlossen vor einem Angriff auf die Ukraine. In einer gemeinsamen Erklärung hieß es, Russland müsse dringend die Spannungen entschärfen, die durch den Aufmarsch von Truppen an der Grenze zur Ukraine und aggressive Rhetorik entstanden seien. Jede weitere militärische Aggression werde „massive Konsequenzen und hohe Kosten“ zur Folge haben. Als Beispiel wurden mit Partnern abgestimmte Sanktionen genannt.

Scholz sagte, es sei für die EU von allergrößter Bedeutung, „dass die Grenzen in Europa nicht verschoben werden, dass Sicherheit für alle existiert“. Nach Angaben von Frankreichs Präsident Emmanuel Macron geht es beim EU-Ansatz allerdings nicht nur um Abschreckung, sondern auch um die Wiederbelebung eines Dialogs mit Russland. „Wir müssen den einzigen Weg finden, der sich (...) durchsetzen kann, nämlich den Weg der Diskussion und der politischen Lösung“, sagte er nach einem fast 14-stündigen Verhandlungsmarathon in einer gemeinsamen Pressekonferenz mit Scholz. Für geplante Vermittlungsbemühungen sicherten sich der französische Präsident und der Bundeskanzler die Unterstützung der Partner.

Ein weiteres Großthema des Gipfels war die Corona-Lage – vor allem mit Blick auf die neue Omikron-Variante. Dabei warben die Staats- und Regierungschefs erneut fürs Impfen und suchten nach einer gemeinsamen Linie beim freien Reisen in der EU. Deutschland und Frankreich halten verpflichtende PCR-Test innerhalb der EU derzeit nicht für sinnvoll. Angesichts der Omikron-Variante wollen sich die EU-Staaten 180 Millionen Dosen angepassten Corona-Impfstoff von Biontech/Pfizer liefern lassen. Beim Thema Energiepreise fanden die Staats- und Regierungschefs keinen einheitlichen Kurs. Stundenlang diskutierten sie unter anderem über die Wirkung der sprunghaften Preise im Emissionshandel auf die Gas- und Strompreise sowie eine mögliche Strommarktreform, wie Ratspräsident Charles Michel sagte.

Mehr über Deutschland und Europa