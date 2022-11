EU macht strengere Emissionsvorgaben

Brüssel (dpa) - Klimaschädliche Emissionen in Bereichen wie Gebäude, Verkehr, Landwirtschaft und Abfall müssen in der EU künftig stärker reduziert werden. Die EU-Staaten und das Europäische Parlament einigten sich auf die sogenannte Lastenteilungsverordnung, gab die tschechische Ratspräsidentschaft bekannt. Sie schreibt vor, dass die EU-Länder klimaschädliche Emissionen in bestimmten Sektoren bis 2030 schneller senken müssen. Wie streng die Ziele der Staaten sind, hängt auch von der Wirtschaftskraft der einzelnen Länder ab. Das Reduktionsziel Deutschlands – der größten Volkswirtschaft Europas – wurde etwa von 38 auf 50 Prozent angehoben, während für das ärmste EU-Land Bulgarien eine Zielmarke von 10 Prozent gilt. Die Verordnung ist Teil des Klimapakets „Fit for 55“, das die EU-Kommission vergangenes Jahr vorgestellt hatte.