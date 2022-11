Faeser besucht Deutschlands Auftaktspiel bei Fußball-WM in Katar

Doha (dpa) – Deutschlands Innenministerin Nancy Faeser wird das Auftaktspiel der deutschen Nationalmannschaft bei der Fußball-Weltmeisterschaft in Katar besuchen – nach einer Zusage für die Sicherheit aller anreisenden Fans. Sie habe nach ihren Gesprächen über Menschenrechte und Reformprozesse entschieden, dass sie zur Weltmeisterschaft anreisen und dabei die Gespräche fortsetzen werde, sagt Faeser in der katarischen Hauptstadt Doha. Es sei für sie wichtig gewesen, „darauf hinzuwirken, dass aus Deutschland jeder, der hier zur Fußball-Weltmeisterschaft kommt, egal wo er herkommt, egal an wen oder was er glaubt, oder egal wen er liebt, hier in Katar auch sicher ist“. Diese Sicherheitsgarantie habe sie von Premierminister Scheich Chalid bin Chalifa Al-Thani erhalten.

Es habe sich viel getan im Land in den vergangenen Jahren, insbesondere bei den Arbeitnehmerrechten, aber auch die katarischen Gesprächspartner und FIFA-Präsident Gianni Infantino hätten eingeräumt, „dass es sicherlich Verbesserungsbedarf gibt“, sagte der Präsident des Deutschen Fußball-Bundes (DFB), Bernd Neuendorf, der Faeser begleitete. Er wolle helfen, diejenigen Kräfte in Katar zu stärken, die Reformen vorantreiben wollten.

Die deutsche Nationalmannschaft bestreitet ihr erstes Turnierspiel am 23. November gegen Japan. Die Weltmeisterschaft in Katar beginnt am 20. November und endet mit dem Finale am 18. Dezember.