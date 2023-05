Festakt zu 25 Jahren Europäische Zentralbank

Frankfurt/Main (dpa) – Die Europäische Zentralbank mit Sitz in Frankfurt feiert mit einem Festakt ihr 25-jähriges Bestehen. In der Finanzmetropole am Main werden zu der Feier unter anderen Bundeskanzler Olaf Scholz, EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen, die Präsidentin des EU-Parlaments Roberta Metsola und EU-Ratspräsident Charles Michel erwartet. Gastgeberin ist die Französin Christine Lagarde, seit dem 1. November 2019 steht sie an der Spitze der Notenbank.

Ihre Arbeit nahm die EZB am 1. Juni 1998 auf, ein halbes Jahr bevor am 1. Januar 1998 in elf der damals 15 EU-Staaten der Euro als elektronische Verrechnungswährung eingeführt wurde. Am 1. Januar 2002 verschwanden diese nationalen Währungen, der Euro wurde auch in Schein und Münze in Umlauf gebracht. Heute ist die Gemeinschaftswährung für mehr als 346 Millionen Menschen in 20 EU-Staaten offizielles Zahlungsmittel.

„Unsere wichtigste Aufgabe ist es, Preisstabilität zu gewährleisten“, schreibt die EZB über sich selbst. Die Finanzkrise 2007/2008 brachte der EZB eine weitere Aufgabe: Seit November 2014 überwacht die Notenbank die 110 größten Banken im Euroraum direkt.