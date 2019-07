Für nachhaltige Digitalisierung

Osnabrück (dpa) - Die Deutsche Bundesstiftung Umwelt will mittelständischen Unternehmen verstärkt bei einer nachhaltigen, umweltgerechten Digitalisierung helfen. Dank der Digitalisierung gebe es viele neue Möglichkeiten und Geschäftsmodelle, dies müsse aber so gestaltet werden, dass Umwelt, Natur und Klima geschützt würden, sagte der Generalsekretär der Stiftung, Alexander Bonde, am Dienstag bei der Vorstellung des Jahresberichts in Osnabrück.

Jüngst förderte die Stiftung eine Sensortechnik für den Pflanzenbau, die den Einsatz von Pflanzenschutzmitteln auf den Feldern deutlich reduzieren soll. In einem anderen Fall geht es um die Vermeidung von Rohstoffverlusten in der Produktion. Mit einem Sonderprogramm sollten grüne Start-up-Unternehmen mit dem Schwerpunkt Digitalisierung gefördert werden, sagte Bonde.

Neben den positiven Aspekten will die Stiftung aber auch negative Auswirkungen der Digitalisierung wie einen höheren Energie- oder Rohstoffbedarf in den Fokus nehmen.

Die Deutsche Bundesstiftung Umwelt ist eine der größten Stiftungen in Europa. Seit der Aufnahme der Arbeit 1991 sind ihren Angaben zufolge knapp 9600 Umweltprojekte mit mehr als 1,7 Milliarden Euro unterstützt worden.