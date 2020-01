Für politische Lösung in Libyen

Brüssel (dpa) - Im Bemühen um ein Ende der Gewalt in Libyen wollte Bundesaußenminister Heiko Maas am Mittwoch in Brüssel den international anerkannten Regierungschef Fajis al-Sarradsch treffen. Dies teilten EU-Diplomaten mit. Ebenfalls für Mittwoch war ein Treffen al-Sarradschs mit dem Präsidenten des Europaparlaments, David Sassoli, geplant.

Bereits am Dienstag hatte Maas einen neuen Schlichtungsversuch angekündigt. Mit EU-Partnern habe er sich «darauf verständigt, dass ab morgen die Gespräche auch mit den Parteien in Libyen geführt werden sollen, um die Voraussetzungen dafür zu schaffen, dass es in Libyen eine politische Lösung gibt», sagte der SPD-Politiker gestern nach einem Treffen mit EU-Kollegen in Brüssel. Eine geplante Mission vor Ort war zuvor an Sicherheitsbedenken gescheitert.

Eigentlich habe man eine Reise nach Libyen geplant, sagte der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell. Teilnehmer sollten neben ihm nicht nur Maas, sondern auch die Außenminister aus Frankreich, Italien und Großbritannien sein. Borrell sagte, er habe noch am Montag in Rom auf seine Abreise gewartet. Doch sei ihnen wegen der Sicherheitslage dringend von der Reise abgeraten worden. Stattdessen habe man sich in Brüssel getroffen, sagte der EU-Chefdiplomat.

Die Bundesregierung bemüht sich im sogenannten Berliner Prozess seit Monaten um eine politische Lösung für Libyen. Nach dem Brüsseler Treffen bekundeten die Teilnehmer in einer gemeinsamen Erklärung Unterstützung dafür. Gefordert wird ein sofortiger Waffenstillstand, die strikte Einhaltung des Waffenembargos gegen Libyen und ein Ende der Einmischung von außen. Borrell stellte klar, wer damit gemeint ist: «Es ist offensichtlich, dass sich dies auf die türkische Entscheidung bezieht, in Libyen mit eigenen Truppen einzugreifen, was wir ablehnen und was unsere Sorgen über die Lage in Libyen steigert.»

Für Europa ist der Krisenherd am Mittelmeer von großer Bedeutung. So starten von Libyen viele Asylsuchende ihre gefährliche Überfahrt übers Mittelmeer in die Europäische Union. Diese fürchtet zudem eine Ausbreitung von Terrorgefahr. Nicht nur Maas sieht die Kampfhandlungen in Libyen immer mehr als Stellvertreterkrieg.