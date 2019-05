Für Ukraine-Friedensgespräche

Berlin/Kiew (dpa) - Bundeskanzlerin Angela Merkel hat mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj über neue Bemühungen um eine Friedenslösung in der Ostukraine gesprochen. «Beide bekräftigten das Erfordernis einer vollständigen Umsetzung der Minsker Vereinbarungen sowie das Interesse an einer Fortsetzung der engen Kooperation im Normandie-Format», teilte das Bundespresseamt in Berlin am Freitag mit.

Selenskyj sagte, es seien erste gemeinsame Schritte in diese Richtung vereinbart worden. Er kündigte auch ein Gespräch mit Frankreichs Präsidenten Emmanuel Macron an.

Im Normandie-Format arbeiten Deutschland, die Ukraine, Frankreich und Russland an einer Friedenslösung für das umkämpfte ostukrainische Gebiet Donbass. Russland sei bereit zu einem neuen Treffen, sagte Kremlsprecher Dmitri Peskow der Agentur Interfax zufolge. Abzuwarten bleibe aber, wie sich Selenskyj zum Minsker Friedensplan verhalte. Die Umsetzung der in der weißrussischen Hauptstadt Minsk vereinbarten Friedensschritte ist seit langem ins Stocken geraten.

Der russische Präsident Wladimir Putin habe zuletzt auch bei einem Telefonat mit Macron und Merkel über ein mögliches neues Normandie-Treffen gesprochen, sagte Peskow. Es müsse allerdings vorbereitet werden. «Natürlich ist niemand ein Anhänger davon, ein Treffen nur um seiner selbst willen abzuhalten», sagte Peskow.

Nach Mitteilung des Bundespresseamtes sprachen Merkel und Selenskyj auch über die innenpolitische Lage in der Ukraine und die bilaterale Zusammenarbeit. Demnach gratulierte Merkel Selenskyj bei dem Telefonat am Freitag auch zur Amtsübernahme. Der Festakt war schon am Montag. Die Kanzlerin hatte Selenskyj bereits nach dem Wahlsieg am 21. April gratuliert - Kremlchef Putin allerdings bislang nicht.