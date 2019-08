Gedenken an Opfer in Italien

Berlin/Fivizzano (dpa) - Die deutschen Soldaten wüteten tagelang. Sie ermordeten Männer, Frauen, Alte, Kinder, oft auf unvorstellbar grausame Weise. Sie brannten Häuser nieder. Sie plünderten. Am Ende wurden in der Gemeinde Fivizzano in der nördlichen Toskana rund 400 tote Zivilisten gezählt. Allein bei einem Massaker im Ortsteil San Terenzo Monti starben 159 Dorfbewohner, im Ortsteil Vinca etwa 170. Verantwortlich für diese Barbarei im August 1944: Soldaten der 16. SS-Panzergrenadier-Division „Reichsführer SS“ unter dem Kommando von Sturmbannführer Walter Reder, unterstützt zum Teil von Einheiten der italienischen faschistischen „Schwarzen Brigaden“.

Mittelitalien erlebte im Sommer/Herbst 1944 die blutigste Phase der deutschen Besatzungsherrschaft, einen „Krieg gegen die Zivilbevölkerung“. So steht es im 2012 veröffentlichten Abschlussbericht einer deutsch-italienischen Historikerkommission, die 2008 von den Außenministern Franco Frattini und Frank-Walter Steinmeier in Triest eingesetzt worden war.

75 Jahre nach den Gräueln besucht Steinmeier als Bundespräsident Fivizzano. Gemeinsam mit dem italienischen Staatspräsidenten Sergio Mattarella wird er an diesem Sonntag an der jährlichen Gedenkveranstaltung für die Opfer des Massakers teilnehmen, dabei einen Kranz niederlegen und eine Gedenktafel enthüllen.

„Es ist das allererste Mal, dass ein führender deutscher Politiker in Fivizzano ist“, sagt Klaus Besser. Er ist Bürgermeister der Gemeinde Steinhagen in Nordrhein-Westfalen, die seit 1988 eine Partnerschaft mit Fivizzano unterhält. Der SPD-Politiker hält es für wichtig, in Deutschland zu vermitteln, dass Wehrmacht und SS nicht nur in bekannten Orten wie den Ardeatinischen Höhlen in Rom, im toskanischen Bergdorf Sant'Anna di Stazzema oder in Marzabotto in der Emilia-Romagna brutale Kriegsverbrechen verübten.

Steinmeier habe sich bewusst für einen dieser hierzulande fast unbekannten Orte entschieden, heißt es im Präsidialamt. Er und Mattarella hatten bei einem Besuch des italienischen Präsidenten Mitte Januar in Berlin angekündigt, in diesem Jahr gemeinsam der Opfer der Massaker deutscher Soldaten gedenken zu wollen.

Die Erinnerung an die deutschen Kriegsverbrechen sei in Italien noch „sehr lebendig“, weiß der deutsche Bürgermeister Besser, der oft in Fivizzano ist und Steinmeier am Sonntag begleiten wird.

Für Steinmeier ist es nicht die erste Reise in dieses düstere Kapitel der deutschen Geschichte. Seine vierte Auslandsreise als Bundespräsident führte ihn im Mai 2017 nach Rom. Dort gedachte er - ebenfalls mit Mattarella - in der Gedenkstätte an den Ardeatinischen Höhlen der mehr als 300 von deutschen Soldaten ermordeten Zivilisten.

Und im Juni 2014 besuchte er als Außenminister zusammen mit seiner italienischen Kollegin Federica Mogherini das toskanische Bergdorf Civitella, wo 1944 deutsche Soldaten 244 Zivilisten niedergemetzelt hatten. „Wir Deutsche wissen, welche Verantwortung wir bis heute für die Gräueltaten unserer Landsleute tragen“, sagte Steinmeier damals und bat um Verzeihung „für das Unverzeihliche“. Als besondere Geste hielt er seine Rede damals auf Italienisch - in Fivizzano will er dies wieder tun.