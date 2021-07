Große Solidarität mit Flutopfern

Köln/Leipzig/Hannover/München (dpa) – Nach der Flutkatastrophe sind in ganz Deutschland zahlreiche Benefiz- und Spendenaktionen gestartet. Die öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten der ARD planen für diesen Freitag einen Benefiztag. Radiowellen des Verbunds rufen den ganzen Tag über gemeinsam mit der «Aktion Deutschland hilft - Bündnis deutscher Hilfsorganisationen» zu Spenden auf. Am Abend haben das Erste und das WDR Fernsehen dann die Show «Wir halten zusammen» im Programm. Das ZDF hatte schon am Dienstag bei einem Themenabend zu Spenden aufgerufen, RTL am Mittwoch einen «Tag der Hilfe» ausgerufen und Sat.1 sendet am Samstagabend eine Spendengala.

Der Fußball-Rekordmeister FC Bayern München wird als Hilfsaktion nach der Flutkatastrophe in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz ein Benefizspiel beim FC Schalke 04 austragen. Aus der Partie, die in der Veltins-Arena in Gelsenkirchen ausgetragen wird, will der deutsche Meister «erlösabhängig mindestens eine Million Euro» für die Opfer des Hochwassers «zur Verfügung stellen». Das teilten die Bayern am Freitag mit.

Und die Evangelische Kirche in Deutschland (EKD) will am Freitag in ganz Deutschland die Kirchenglocken läuten lassen, um der Opfer der Flutkatastrophe zu gedenken. Gleichzeitig lädt die EKD zu Gebeten und Andachten ein. Die EKD hat gemeinsam mit der Diakonie bereits vier Millionen Euro an Spenden für die Betroffenen zur Verfügung gestellt. Eine zusätzliche Kollekte soll am Sonntag weiteres Geld für die zerstörten Kirchen und Gemeindehäuser in den betroffenen Regionen zusammenbringen.