Guterres lobt Deutschlands UN-Engagement

New York (dpa) – 50 Jahre nach der Aufnahme Deutschlands in die Vereinten Nationen hat UN-Generalsekretär António Guterres das Engagement des Landes in der Weltorganisation hervorgehoben. „Deutschland hat sich aus seiner Vergangenheit erhoben und ist zu einem Verfechter der Charta der Vereinten Nationen, multilateraler Lösungen, der Achtung des Völkerrechts und der Förderung von Frieden und Sicherheit, Menschenrechten, nachhaltiger Entwicklung und Klimaschutz geworden“, sagte Guterres der Deutschen Presse-Agentur. „Wir zählen auf Deutschland als wichtigen Partner bei unseren weltweiten Bemühungen, eine gerechtere und friedlichere Zukunft für die gesamte Menschheit aufzubauen.“

Die Bundesrepublik Deutschland und die damalige Deutsche Demokratische Republik (DDR) wurden am 18. September 1973 von der UN-Generalversammlung als offizielle Mitglieder in die Organisation gewählt. Die Vereinten Nationen waren 1945 nach Ende des Zweiten Weltkriegs gegründet worden. Mit der deutschen Wiedervereinigung 1990 endete die Doppelmitgliedschaft Deutschlands. Die Bundesrepublik übernahm seither immer mehr Verantwortung. Deutschland ist inzwischen zweitgrößter Beitragszahler für das gesamte UN-System und zweitgrößter bilateraler Geber humanitärer Hilfe.