Hilfe für durch Corona-Krise getrennte Paare

Berlin (dpa) – Die strengen Einreisebestimmungen in der EU wegen der Corona-Pandemie trennen seit Monaten unverheiratete Paare mit Partnern aus Ländern außerhalb der EU. Auch in Deutschland wird nun nach pragmatischen und allgemeingültigen Lösungen gesucht, um diese Partner einreisen zu lassen. Dänemark, Österreich, Tschechien und die Niederlande haben diesen Schritt bereits vollzogen. Unter dem Hashtag «LoveIsNotTourism» (Liebe ist kein Tourismus) machen Betroffene seit langem auf ihr Schicksal aufmerksam.

Bundesaußenminister Heiko Maas hatte am Wochenende eine nationale Lösung gefordert. „Deutschland sollte in Europa Vorreiter und nicht Nachzügler sein, wenn es darum geht, geliebte Menschen wieder zusammenzubringen, die durch Corona seit Monaten auseinandergerissen sind“, sagte der SPD-Politiker. Schleswig Holsteins Gesundheitsminister, Heiner Garg (FDP), und Innenministerin, Sabine Sütterlin-Waack (CDU), haben in einem gemeinsamen Schreiben den zuständigen Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) aufgefordert, schnell dem Vorbild anderer EU-Staaten zu folgen.