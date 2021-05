Hilfsaktion zur Rettung bedeutender Bücher

Kapstadt (dpa) – Als ein katastrophaler Großbrand im April die renommierte Bibliothek der Universität Kapstadt (UCT) mit tausenden historischen Büchern zerstörte, war für die Kölner Diplom-Papier-Restauratorin Tina Löhr sofort klar: Da muss ich hin und helfen. Spontan stieg die 46-Jährige in den Flieger. Anfang Mai landete sie in der Touristenmetropole, in der sich die älteste Universität Südafrikas mit ihren geschichtsträchtigen Gebäuden, Efeu-bewachsenen Fassaden und dem berühmten Tafelberg als Kulisse befindet.

Die in den 30er Jahren erbaute und am 18. April vom Feuer zerstörte Jagger-Bibliothek der UCT ist alles andere als eine gewöhnliche Uni-Bücherei. Sie gilt als Wahrzeichen afrikanischer Geschichte und des Intellekts des Kontinents. Mehr als 85.000 wertvolle und seltene Bücher zu Afrikastudien und anderen Fächern sowie 3000 audiovisuelle Materialien befanden sich hier, einschließlich einzigartiger Sammlungen afrikanischer Bücher und repräsentative Einbände.

Was die Flammen nicht zerstörten, wurde großteils durch die Löscharbeiten der Feuerwehr beschädigt, besonders das im Keller gelegene Archiv. Viele Bücher wurden inzwischen geborgen, müssen nun aber mühselig restauriert werden. Die Sammlung gehört nach Angaben der UCT zu den umfangreichsten der Welt. Zahlreiche Werke waren noch nicht digitalisiert worden.

Die Feuerkatastrophe rief weltweit Bestürzung hervor. Es folgte eine Flut von Hilfsangeboten aus aller Welt, darunter auch das von Tina Löhr. Die Deutsche hatte bereits im März 2009, als das Historische Archiv in Köln einstürzte, wertvolle Erfahrungen sammeln können. «Damals mussten wir Sachen aus dem Schlamm holen. Dadurch wusste ich jetzt, was gerade bei Wassereinbruch und nassen Dokumenten wichtig ist.» Manchmal könne der Entschluss, ein Buch an der Luft trocknen zu lassen oder einzufrieren, darüber entscheiden, ob ein Werk überlebe, so Löhr.

Eine Woche lang half Löhr, tausende von Kisten mit Büchern aus dem überfluteten Archiv zu schleppen und das Ausmaß der Schäden auszuwerten. Viele Werke waren durchnässt, einige hatten bereits zu schimmeln begonnen. «Das war harte Arbeit», so Löhr, doch vor allem als sie in einem verkohlten Rohr historische Architekturpläne entdeckte, fühlte sie sich für die Schufterei belohnt. Sie habe vor Ort in Kapstadt auch andere Helfer anlernen können, die die Arbeit nach ihrer Abreise nun weiterführen, sagt Löhr.

Es gibt noch viel zu tun. «Das volle Ausmaß des Schadens ist noch nicht einzuschätzen. Es wird noch viele Monate dauern, bis wir wissen, wie hoch die Verluste sind», erklärt die Exekutivdirektorin der UCT-Bibliotheken Ujala Satgoor der Deutschen Presse-Agentur.