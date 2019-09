Ifo-Geschäftsklima leicht erholt

München (dpa) - Das Ifo-Geschäftsklima, ein wichtiger Indikator für die Zuversicht bei den deutschen Wirtschaftsunternehmen, ist gegenüber dem Vormonat um 0,3 Punkte auf 94,6 Zähler gestiegen, wie das Forschungsinstitut am Dienstag in München mitteilte. Es ist der erste Anstieg nach fünf Rückgängen in Folge. Im August hatte das wichtigste deutschen Konjunkturbarometer noch den tiefsten Stand seit November 2012 erreicht.

«Der Abschwung macht eine Pause», kommentierte Ifo-Präsident Clemens Fuest. Er erklärte den Anstieg im September mit einer besseren Einschätzung der aktuellen Lage. Allerdings ging es mit dem Indikator für die künftigen Geschäfte weiter nach unten. Der Indexwert für die Geschäftserwartungen fiel von 91,3 auf 90,8 Punkte.

Besonders kritisch bleibt die Lage in der Industrie. Hier kennt das Geschäftsklima nach wie vor nur eine Richtung: abwärts. «Die aktuelle Nachfrageentwicklung und die Produktionspläne versprechen keine Besserung in den kommenden Monaten», sagte Fuest.

Eine positive Entwicklung zeigte sich hingegen im Bereich Dienstleistungen. Hier konnte sich das Geschäftsklima nach dem Rückschlag im Vormonat deutlich erholen. Im Baugewerbe schätzen die Unternehmen ihre Lage weiterhin gut ein, aber nicht mehr ganz so positiv wie im August.

Das Ifo-Geschäftsklima basiert auf der Befragung von etwa 9000 Unternehmen. Der Indikator gilt als verlässliche Schätzgröße für das künftige Wirtschaftswachstum in der größten Volkswirtschaft Europas.